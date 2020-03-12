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توك شو

تعرف على الممنوعات في إنجلترا.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 10:01 م
كريم السيد
كريم السيد
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البهي عمرو

قال كريم السيد، صانع محتوى على "يوتيوب"، إنه قام بعمل فيديو بعنوان " الممنوعات فى إنجلترا" وحصل على نسبة مشاهدات عالية.


وأضاف كريم السيد، خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن الممنوعات  فى إنجلترا هي: "لما تكون طالع سلم كهربائى بيكون فى الجانب اليمين اللى عايز يقف والشمال اللى عايز يمشي".


ولفت إلى أن الشخص الذى يقف على السلم الكهربائي بالجانب الأيسر ولا يتحرك سيحصل على كلمات غير لطيفة من المواطنين فى إنجلترا تصل إلى "الشتيمة".


وأشار كريم السيد، إلى أن المواطنين فى إنجلترا يقدسون الطوابير والنظام، ومن يخالف ذلك يتعرض لأشياء غريبة تصل لـ الضرب والإهانة.


وأوضح أن الأطفال فى إنجلترا لا يضربهم أحد، فالأب الذى يضرب أولاده تقوم الحكومة بحرمانه منهم.

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