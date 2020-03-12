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أخبار البلد

ادخل إلى مخدعك .. كتاب جديد للبابا تواضروس الثاني

الخميس 12/مارس/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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سامح سلام
صدر عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة أحدث مؤلفات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والذي حمل عنوان " ادخل إلي مخدعك".

ويضم الكتاب ستة أبواب، هى: الصلاة قوتنا، والصوم توبتنا، والصدقة محبتنا، والصليب خلاصنا، والقيامة فرحتنا، والحب وجودنا.

ويضع قداسة البابا تواضروس الثاني في الكتاب بعض الأسس التى تمثل ركائز وقوام الكيان الروحي لمسيرة الإنسان خلال فترة الصوم المقدس التي هي أغني فترات السنة كنسيًا وكتابيًا وطقسيًا وروحيًا.

ويقدم البابا تواضروس الثاني من خلال الكتاب التأمل والدراسة للأصحاحين (متي٦) وهو ما يعرف باصحاح الصوم إذ يُقرأ في إنجيل أحد الرفاع والأحد الأول من الصوم ، وأيضًا (١كورنثوس١٥) وهو أصحاح القيامة المجيد.

ويتوفر الكتاب الذي يعد المؤلف ٢٦ لقداسة البابا تواضروس الثاني بمكتبة دير مارمينا وكل المكتبات المسيحية، وسبق لمطبعة "دير مارمينا مريوط" نشر ما يقرب من خمسةً وعشرين كتابًا لقداسته.

والقى قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الأربعاء عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة، حيث طالب جموع الأقباط بتقديم الصلوات إلى الله من أجل فيروس "كورونا". 
ادخل إلى مخدعك .. كتاب جديد للبابا تواضروس الثاني
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