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حوادث

بسبب سوء الأحوال الجوية .. السيطرة على حريق بمنزل فى قليوب

الخميس 12/مارس/2020 - 09:23 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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إبراهيم الهوارى

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب في منزل بمساكن أبو ليفا بمدينة قليوب بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقى حامد طلبة رئيس مركز ومدينة قليوب، بلاغا بنشوب حريق في منزل بمساكن أبو ليفا بمدينة قليوب وأخطرت الحماية المدنية التي دفعت بسيارات والسيطرة على الحريق.

من ناحية أخرى أجرى رئيس مجلس المدينة معاينة موقع الحريق للاطمئنان على سلامة المواطنين ولا توجد خسائر في الأرواح، وتحررمحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت القليوبية أعلنت رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات مع ضرورة التواصل على مدار الساعة مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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