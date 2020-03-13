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برلمان

نائب: مشروع قانون استغلال الأحياء يضمن منح مصر حقوق الملكية

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب أيمن عبد الله ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بدأت فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن "استغلال الأحياء".

وأشار عبد الله فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون استغلال الأحياء يضمن منح مصر لحقوق الملكية فى أى نوع من الأحياء سواء حيوانات أو بيكتريا أو نبات أو عشب ، بحيث يتم تسجيله باسم مصر مثل الأفكار التى تسجل كسجل دولى.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن مشروع قانون استغلال الأحياء من أهم القوانين التى سيصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى ، مشيرا إلى أنه لو أى دولة استخدمت أى شيء من الأحياء خاصة بمصر ، فلابد أن تقتسم معه مصر الأرباح لأنه يعتبر من حقوق المكلية الخاصة بها.
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