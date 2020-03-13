نائب: مشروع قانون استغلال الأحياء يضمن منح مصر حقوق الملكية

قال النائب أيمن عبد الله ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بدأت فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن "استغلال الأحياء".





وأشار عبد الله فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون استغلال الأحياء يضمن منح مصر لحقوق الملكية فى أى نوع من الأحياء سواء حيوانات أو بيكتريا أو نبات أو عشب ، بحيث يتم تسجيله باسم مصر مثل الأفكار التى تسجل كسجل دولى.



