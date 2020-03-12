نائب محافظ المنيا يتابع ميدانيا إزالة آثار الأمطار بالطرق والشوارع.. فيديو وصور

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم ، عمليات سحب وإزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وكذلك عدد من الطرق بالمحافظة، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.







