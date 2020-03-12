نائب محافظ المنيا يتابع ميدانيا إزالة آثار الأمطار بالطرق والشوارع.. فيديو وصور

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم ، عمليات سحب وإزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وكذلك عدد من الطرق بالمحافظة، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.
وتابع نائب المحافظ خلال جولته الميدانية أعمال إزالة ورفع أحد أعمدة الانارة بعد سقوطه، بالتنسيق مع الحماية المدنية، شركة الكهرباء، وإدارة المرور ومجلس مدينة المنيا، حيث تم انهاء اعمال الازالة وإعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.
كما تابع نائب المحافظ أعمال قطع أحد الأشجار بمنزل خاص عقب سقوطها بسبب الطقس السيئ، حتى لا تؤثر سلبيا على انتظام التيار الكهربائي بالمنطقة.
وكلف المحافظ نائبه بالمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية لكافة الشكاوى والبلاغات التي ترد للغرفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع جميع الجهات للتوجيه فورا والتعامل مع المشكلة وإزالة كافة المعوقات.
ووجه نائب المحافظ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في استمرار أعمال شفط وسحب تجمعات الامطار بكافة نواحي المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار الساعة.
وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من تجمعات مياه الامطار او حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية:
(2320001 & 2342200) الخط الساخن 114.