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توك شو

الهلال الأحمر: مخيمات في المناطق المتوقع فيها خسائر في المنازل لسوء الأحوال الجوية

الخميس 12/مارس/2020 - 10:01 م
امطار وعواصف
امطار وعواصف
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هاني حسين
قال  الدكتور رامي الناظر مدير الهلال الأحمر المصري، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر  تقديم خدمات الإسعافات الأولية وخدمات الإغاثة عند الاحتياج  لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وأضاف  رامي الناظر  في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  مخيمات في المناطق المتوقع فيها خسائر في المنازل لسوء الأحوال الجوية ونتابع الجرحي والمصابين.

وتابع رامي الناظر: "استعدادات مكثفة لتهيئة المجتمع كي يكون أقل عرضة للمخاطر في ظل سوء الأحوال الجوية".

وأكمل رامي الناظر: "فرق الهلال الأحمر جاهزة، وتم توفير كافة المستلزمات الخاصة بالإغاثة وسيتم تفعيلها فور الاحتياج".
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