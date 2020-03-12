هل الكمامات تحمي من كورونا؟ أخطاء شائعة يجب أن تعرفها عن الفيروس.. فيديو

كشفت الدكتورة هند العوضى، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة، عن أخطاء شائعة ونصائح لمواجهة فيروس كورونا.





وأكدت هند العوضي، في تصريحات تلفزيونية، أنها لا تنصح عامة الشعب والأشخاص الأصحاء باستعمال الكمامات، ولكنه من الضروري استخدامها في حالات معينة مثل الأعراض التنفسية والعطس والسعال لحماية باقي الأشخاص الأصحاء ومنع العدوى.





وأوضحت رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة، أن الكمامات ينصح بارتدائها عند زيارة مرضى الجهاز التنفسي والأشخاص الذين يعملون في القطاع الصحي، ولا يفضل استعمالها لعامة الشعب لأن خطورة نقل الفيروس عن طريق اليد الملوثة.





وقالت إنه لابد أن يكون لدينا المعلومات الصحيحة في طريقة ارتداء الكمامات، لافتة إلى أن تناول المضادات الحيوية واستخدام أدوية الإنفلونزا العادية للحماية من فيروس كورونا معلومات غير صحيحة لأن المرض فيروسي ولا بد من الذهاب إلى طبيب مختص.





وأضافت أن لقاح الإنفلونزا يقي ويعالج من فيروس الإنفلونزا وهو بعيد تماما عن الوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أن تناول الينسون والمياه والسوائل بكميات كافية عادة صحية جيدة ولكن ليس بالضرورة أنها تحمي من كورونا.



