AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب الطقس السيئ.. انقطاع الكهرباء بمستشفى حميات الإسماعيلية

الخميس 12/مارس/2020 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
سادت حالة من الغضب من قبل أهالي المرضى المحتجزين بمستشفى حميات الإسماعيلية بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفي لأكثر من ساعتين مما أصاب المرضي وذويهم بحالة من الغضب بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفى، دون تشغيل اي محاولات كهرباء أو مصادر أخري لإنارة المستشفي أو أقسامها المختلفة. 

ومن جانبه قال إبراهيم حسن محمود وهو نجل مريضة داخل العناية بالمستشفى فوجئت بانقطاع الكهرباء عن المستشفي وداخل العناية، ووالدتي مريض جهاز هضمي وباطني، وعندما دخلت الي العناية بالمستشفى وجدت حالة من الهرج وعدم الاهتمام بالحالات بقسم العناية. 

مشيرا إلى أنه يبحث الآن لوالدته عن سرير عناية بشكل عاجل لإنقاذها والحفاظ علي حياتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى بنها الجامعى:هدفنا خدمة المرضى وانتظام العمل فى جميع الأقسام

خوفا من كورونا.. غضب فى طنطا بسبب قمامة مستشفي 57357.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. اللقطات الأولى من حريق محل مفروشات في الدرب الأحمر

أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

الصحة: تسجيل 13 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا

الرئيس الفرنسي يعلن إغلاق المدارس.. بسبب فيروس كورونا

زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

بفستان أزرق.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا بختك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل بريليانس يكشف عن تأثر السيارات الصينية بوباء كورونا

بفستان أزرق.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا بختك

بملابس جلد .. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل في أحدث ظهور