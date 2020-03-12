بسبب الطقس السيئ.. انقطاع الكهرباء بمستشفى حميات الإسماعيلية





ومن جانبه قال إبراهيم حسن محمود وهو نجل مريضة داخل العناية بالمستشفى فوجئت بانقطاع الكهرباء عن المستشفي وداخل العناية، ووالدتي مريض جهاز هضمي وباطني، وعندما دخلت الي العناية بالمستشفى وجدت حالة من الهرج وعدم الاهتمام بالحالات بقسم العناية.





مشيرا إلى أنه يبحث الآن لوالدته عن سرير عناية بشكل عاجل لإنقاذها والحفاظ علي حياتها.

سادت حالة من الغضب من قبل أهالي المرضى المحتجزين بمستشفى حميات الإسماعيلية بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفي لأكثر من ساعتين مما أصاب المرضي وذويهم بحالة من الغضب بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفى، دون تشغيل اي محاولات كهرباء أو مصادر أخري لإنارة المستشفي أو أقسامها المختلفة.