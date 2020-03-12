الدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين من هذا الأمر

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من أمطار من خفيفة إلى متوسطة تضرب العاصمة المقدسة وجدة والطائف وخليص والكامل ورابغ غدًا الجمعة.





ودعا الدفاع المدني بمكة الجميع الى أخذ الحيطة والحذر، وذلك وفقًا لما أوردته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.









‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار على تلك المحافظات.





و‎دعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.



