نائب يطالب بالتأكد من عدم تأثر أسطح المنازل قبل زراعتها

قال النائب محمد الزينى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن مشروع زراعة الأسطح مبادرة إيجابية جدا ، لكن لابد من معرفة التقنية التى تقوم بتشغيل هذا المشروع حتى لا تؤثر على المبانى.





وأشار الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المبانى ليس بها عزل طبقا للأكواد العالمية ، وبالتالى فلابد أن نتأكد عدم تأثر سطح المباني.