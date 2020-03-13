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برلمان

نائب يطالب بالتأكد من عدم تأثر أسطح المنازل قبل زراعتها

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:01 ص
النائب محمد الزينى
النائب محمد الزينى
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الزينى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن مشروع زراعة الأسطح مبادرة إيجابية جدا ، لكن لابد من معرفة التقنية التى تقوم بتشغيل هذا المشروع حتى لا تؤثر على المبانى.

وأشار الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المبانى ليس بها عزل طبقا للأكواد العالمية ، وبالتالى فلابد أن نتأكد عدم تأثر سطح المباني.

واكنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أطلقت اليوم الأربعاء، مشروع "مبادرة زراعة الأسطح " من المركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة"، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ ومبادرة "شجرها"، في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الوعي البيئي.

وأكدت وزيرة البيئة -في تصريح صحفي- أن المشروع بدأ بنظامي "المراقد الخشبية والهيدروبونيك" لزراعة العديد من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بأنواع وألوان مختلفة، مع مراعاة وجود نظام لضبط الري وصرف المياه يضمن توفير الماء والعناصر اللازمة للنمو، كما تم تزويد مشروع زراعة الأسطح بوحدة تصنيع السماد compost machine لإنتاج السماد العضوي من مخلفات النباتات.
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