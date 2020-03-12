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أخبار العالم

بعد ارتفاع مصابي كورونا لـ 262.. قطر تتخذ حزمة قرارات عاجلة

الخميس 12/مارس/2020 - 10:35 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
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شيماء مصطفى
اتخذت السلطات القطرية، اليوم الخميس، عددًا من القرارات الجديدة بعد انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد.

ووفقًا لبيان مكتب الاتصال الحكومي في قطر، تقرر إغلاق صالات السينما، والمسارح، ومناطق ألعاب الاطفال (المفتوحة والمغلقة)، والصالات الرياضية الخاصة، وصالات الافراح سواء في الفنادق أو قاعات الافراح اعتبارًا من غد الجمعة حتى إشعارٍ آخر. 

ودعت وزارة الصحة القطرية جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب التواجد في الأماكن العامة المزدحمة والتقليل من المناسبات الاجتماعية خلال هذه الفترة، كما حثت كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية مزمنة على تجنب الخروج الا للضرورة، لكونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالعدوى.

كما قررت هيئة متاحف قطر إغلاق جميع المتاحف والمواقع التراثية أمام الزوار إلى إشعار آخر.

وكانت وزارة الصحة القطرية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 262.
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