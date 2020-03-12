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محافظات

حصيلة اليوم الأول للطقس السيئ بقنا.. سقوط 33 شجرة و 52 عمود كهرباء و 7 حرائق ومتوفيان و 9 مصابين

الخميس 12/مارس/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار اليوم الأول لموجة الطقس السيئ، العديد من الحوادث و الأزمات، ما بين وفيات ومصابين و سقوط أشجار وأعمدة كهرباء، وسط محاولات وجهود غير عادية من قبل الأجهزة المعنية لحل الأزمات وتلافى المشكلات التى تواجه المواطنين.


أعلنت غرفة عمليات ديوان عام محافظة قنا، فى بيانها النهائى لليوم الأول، عن وفاة شخصين أحدهما طفل سقط عليه منزل بمركز أبوتشت، والآخر توفى فى حادث بطريق قنا- الأقصر الزراعى، و 9 مصابين فى 3 حوادث طرق متفرقة ، و 8 انهيارات لمنازل و أسقف منازل على مدار اليوم.


كما أعلنت غرفة العمليات، أن اجمالى عدد الأشجار التى سقطت على مدار اليوم وتم رصدها من قبل غرف العمليات المنشرة فى المراكز المختلفة بلغت 33 شجرة، فيما تم رصد سقوط 52 عمود و أسلاك كهرباء ، تم الإنتهاء من إصلاح 36 عمودا و جار إصلاح 16 آخرى.


وأشار بيان غرفة العمليات، إلى أن الأماكن التى تضررت من سقوط أعمدة كهرباء قرى المحروسة و الدير الغربى بمركز قنا، نجع العليقى بمركز قفط، الخراقه بمركز قوص، البطحه و الدومة والسلاميه بمركز نجع حمادى، حاجر الجبل بمركز الوقف، نجع سعيد بمركز دشنا، بخانس بمركز أبوتتشت، العركى و الكوم الأحمر و العسيرات بمركز فرشوط، طوخ و نجع الصدر و الزوايده بمركز نقاده.


وكانت محافظة قنا، أعلنت اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك فترة التقلبات الجويه، ومواجهة أي طوارئ، مع رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الآتية"0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542 "على مدار72 ساعة القادمة.


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