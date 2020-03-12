بنات موسى أولى حكايات «إلا أنا» السبت المقبل

طرحت شركتا سينرجي وأروما ستوديوز الإعلان التسويقي لحكاية بنات موسى أولى حكايات الموسم الأول من مسلسل "إلا أنا" التي ستبدأ إذاعتها عبر قنوات دي ام سي يوم السبت المقبل ١٤ من مارس الجاري.





الحكاية بطولة كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال ابو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفى وشاهيستا سعد ومجدي السباعى ومصطفى عبد السلام وفتحي سالم.





الحكاية من تأليف امين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة.





وكانت صفحة العمل أطلقت ملصقات تشويقية لكل بطلة من بطلات الحكايات الست وهن وفاء عامر وحنان مطاوع وشيري عادل وكندة علوش وأروي جودة وجميلة عوض.





مسلسل "إلا أنا" مكون من ٦٠ حلقة من إنتاج شركتي سينرجي واروما ستديوز، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن ٦ قصص كل قصة ١٠ حلقات لكل قصة منها مؤلف ومخرج، وتتضمن قائمة مخرجي العمل كل من المخرجين أحمد شفيق ومريم الأحمدي ومحمود كامل ومحمد أسامة وتامر عشري، وأحمد حسن، أما قائمة المؤلفين فتضم كلا من عبير سليمان وأمين جمال ونجلاء الحديني وريم القماش، ومحمد الدباح ومحمد محرز وعمر عبد الحليم.



