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محافظات

انهيار منزل غير مأهول بالسكان في بني سويف دون خسائر في الأرواح

الخميس 12/مارس/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم

أفادت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة "المنعقدة على مدار الساعة " بأن جهود الأجهزة التنفيذية المعنية تتواصل بإشراف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لاحتواء تداعيات الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شهد شارع الديري بمدينة بني سويف انهيار أحد المنازل القديمة  مكون من دورين غير آهل بالسكان  دون حدوث خسائر في الأرواح. 


كما تلقت غرفة العمليات إخطارا بتوقف قطار القاهرة / سوهاج عند مدينة ناصر شمال المحافظة،وذلك تنفيذا لقرار هيئة السكة الحديدية بوقف جميع الرحلات على خطوطها  حفاظا على سلامة وأمن الركاب ،حيث تضافرت الجهود الرسمية من التنفيذيين والشعبية من الأهالي والمواطنين بتقديم واجب الضيافة لركاب القطار  الذين اضطروا للتوقف في مدينة ناصر لمدة ساعتين فقط، وبعدها واستأنف القطار رحلته. 


حيث قد تم  خلال فترة التوقف  فتح مقار مركز الشباب ومؤسسة الأيتام وجمعية التنمية الشاملة  بالشناوبة وبالتنسيق مع إدارة مسجد عمر بن الخطاب ودير الأنبا بولا بناصر لتوفير الإستضافة اللازمة من إقامة حتى تم السماح للقطار باستكمال رحلته.


وفي سياق متصل أفادت غرفة العمليات  بـأنه تم إعادة التيار الكهربائي  لقرى مراكز ببا وسمسطا وبنى سويف  باستثناء قريتى ابو شربان ونزلة الديب، حيث يتم العمل حاليا لإعادة التيار لهما، كما تؤكد  غرفة العمليات على أن كافة محطات المياة بالمحافظة تعمل بنصف طاقتها  لانخفاض التيار الكهربى وتحميلها على ديزل، وذلك بشكل مؤقت لحين استقرار الحالة الجوية وعودة الأمور إلى طبيعتها. 

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