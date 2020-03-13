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محافظات

أمطار التنين تغرق شوارع بورسعيد وتحديات كبرى لكسح المياه بعد تجاوزها الأرصفة

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:08 ص
غرق شوارع بور سعيد
غرق شوارع بور سعيد
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كتب محمد الغزاوى
أغرقت مياه أمطار إعصار التنين شوارع بورسعيد لغزارة هطولها التي فاقت معدلات صرف بلاعات الأمطار و سيارات مسح المياه المنتشرة منذ الصباح الباكر في شوارع الباسلة. 

وتشهد بورسعيد عاصفة هطول أمطار بشدة علي مدار الساعات الماضية و التي لم تتوقف ويتوقع مواصلتها خلال الساعات المقبلة 

وأعلنت محافظة بورسعيد نظرا أنه سوف يتم خفض ضغط مياه الشرب من الساعة ٨ مساء أمس وحتى ٤ فجر اليوم.

جاء القرار نتيجة ارتفاع منسوب مياه الصرف في المحطات لغزارتها مما يعيق عمليات الصرف مع استمرار صح مياه الشرب بمعدلاتها

وأصدر محافظ بورسعيد قرار بمنع خروج السيارات من المنافذ حرصا علي سلامة المواطنين.

ويواصل  إعصار التنين غضبه منذ وصوله الي محافظة بورسعيد عصر اليوم وتحوله سماء الباسلة الي ظلمة دامسة مع اشتداد هطول الأمطار 
وشهدت المحافظة هطول شديد جدا الأمطار دفع السيارات الي التوقف بعد أن شابهت قطرات الأمطار الطوب الصغير 

وخلت الكافيهات والمقاهي من الرواد الذين حرصوا علي الإقامة في المنازل تحسبا لأي تداعيات قد تنتج من سوء الأحوال الجوية وفق تحذيرات مجلس الوزراء 

كما خلت شوارع محافظة بورسعيد منذ الصباح الباكر اليوم الخميس خلو تام من المواطنين عدا القليل جدا ممن ترتبط وظائفهم بأعمال الطوارئ الخاصة بمواجهة الاعصار المعلن عنه في البلاد.

وبلغت سرعة الرياح  ٢٨ كيلو في الساعة مساء اليوم مع ارتفاع شدة المطر.

وكانت الأرصاد توقعت زيادة معدلات سقوط الأمطار وغزارتها في الرابعة عصر اليوم الخميس و التي تتخذ منحني تصاعدى حتي الثامنة مساء اليوم لتصل ١٠٠%.

وواصل مرفق معديات هيئة قناة السويس الناقل للمواطنين والسيارات بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وبين مدينة بورفؤاد و شرق بورسعيد عمله بانتظام دون تأثر حتي التوقيتات الحالية مع منتصف اليوم .

وتواجدت سيارات مسح المياه أمام مقرات الأحياء تحسبا لأى تطورات فيما نشرت شركة الغاز سيارات الطوارئ الخاصة بها بعدة مناطق لسهولة التحرك في حال تلقي بلاغات .

وتشهد شوارع المحافظة تواجد امني رغم سوء الأحوال الجوية لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال انتشار الأقوال الأمنية المتحركة و الثابتة.

ويستمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في قيادة غرفة عمليات المحافظة مع التشديد على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني وسط سيارات وأجهزة الطوارئ .
أمطار التنين تغرق شوارع بورسعيد وتحديات كبرى لكسح المياه بعد تجاوزها الأرصفة
أمطار التنين تغرق شوارع بورسعيد وتحديات كبرى لكسح المياه بعد تجاوزها الأرصفة
أمطار التنين تغرق شوارع بورسعيد وتحديات كبرى لكسح المياه بعد تجاوزها الأرصفة
أمطار التنين تغرق شوارع بورسعيد وتحديات كبرى لكسح المياه بعد تجاوزها الأرصفة
أمطار التنين تغرق شوارع بورسعيد وتحديات كبرى لكسح المياه بعد تجاوزها الأرصفة
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