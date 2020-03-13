وزير الاتصالات: تأثر خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بالطقس السيئ لا يزيد عن 5 %

قال عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تأثر خدمات الانترنت والهاتف المحمول في أضيق الحدود ولا تزيد عن 5 % بسبب سوء الأحوال الجوية





وأضاف عمرو طلعت في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" نعمل على الحفاظ على جودة الخدمة طوال فترة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا".





وتابع عمرو طلعت:" غرفة عمليات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في كل المحافظات لمتابعة مستوى الخدمة بشكل مركزي من خلال نظم مميكنة على مستوى كل برج وكابينة تقدم خدمة الاتصالات".





وأكمل عمور طلعت:"وفي حال وجود أي عطل يتم فصل الكابينة عن العمل وإصلاحها وإعادتها للخدمة مرة اخرى وهناك تعاون وتنسيق كامل مع كل الوزارات المعنية طوال اليوم ".





ولفت عمرو طلعت:" برنامج لتقديم الخدمات الحكومية من خلال منصات رقمية او تطبيقات على الهاتف المحمول".



