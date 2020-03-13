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وزير الاتصالات: تأثر خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بالطقس السيئ لا يزيد عن 5 %

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال  عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن  تأثر خدمات الانترنت  والهاتف  المحمول في أضيق الحدود ولا تزيد عن 5 % بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف  عمرو طلعت في مداخلة هاتفية  في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"  نعمل على  الحفاظ على جودة الخدمة طوال فترة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا".

وتابع عمرو طلعت:"  غرفة عمليات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في كل المحافظات  لمتابعة مستوى الخدمة بشكل مركزي من خلال نظم مميكنة على مستوى كل برج وكابينة  تقدم خدمة الاتصالات".

وأكمل عمور طلعت:"وفي حال وجود أي عطل يتم فصل الكابينة عن العمل وإصلاحها وإعادتها للخدمة مرة اخرى وهناك تعاون وتنسيق كامل مع كل الوزارات المعنية طوال اليوم ".

ولفت عمرو طلعت:"  برنامج لتقديم  الخدمات الحكومية من خلال منصات رقمية او تطبيقات على الهاتف المحمول".

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