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أخبار العالم

مسئول أمريكي: 100 ألف إصابة بكورونا في ولاية أوهايو

الخميس 12/مارس/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت مسؤولة بوزارة الصحة في ولاية أوهايو الأمريكية عن تقديرات تشير إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا قد يكون أكبر من 100 ألف شخص أو 1% من سكان الولاية.

وكان حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثهام أعلن حالة الطوارئ في الولاية اليوم، الخميس، بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة "NBC" الأمريكية عن نورثهام في مؤتمر صحفي، أنه يراقب كيف تتعامل الولايات الأخرى مع فحص الفيروس.

وأعلنت إدارة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" داخل البلاد إلى 1272 حالة على الأقل، إلى جانب تسجيل 38 حالة وفاة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، الخميس، أنه تم تسجيل 70 حالة إصابة لمواطنين التقطوا العدوى خارج البلاد، بينما تم تسجيل 1202 حالة على الأراضي الأمريكية.
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