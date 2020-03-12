مسئول أمريكي: 100 ألف إصابة بكورونا في ولاية أوهايو

كشفت مسؤولة بوزارة الصحة في ولاية أوهايو الأمريكية عن تقديرات تشير إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا قد يكون أكبر من 100 ألف شخص أو 1% من سكان الولاية.





وكان حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثهام أعلن حالة الطوارئ في الولاية اليوم، الخميس، بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بفيروس كورونا.





ونقلت شبكة "NBC" الأمريكية عن نورثهام في مؤتمر صحفي، أنه يراقب كيف تتعامل الولايات الأخرى مع فحص الفيروس.





وأعلنت إدارة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" داخل البلاد إلى 1272 حالة على الأقل، إلى جانب تسجيل 38 حالة وفاة.





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، الخميس، أنه تم تسجيل 70 حالة إصابة لمواطنين التقطوا العدوى خارج البلاد، بينما تم تسجيل 1202 حالة على الأراضي الأمريكية.