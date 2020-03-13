خفيف الظل.. مصور إيطالي: أحب الفن المصري كثيرا وأم كلثوم والهضبة الأقرب إلى قلبي.. فيديو

قال المصور الفوتوغرافي الإيطالي كارمينيه كارتولانو، إنه محب للفن المصري كثيرا، موضحا أن كوكب الشرق أم كلثوم والهضبة عمرو دياب وكاريوكي الأقرب إلى قلبه .





وأضاف " كارتولانو " خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" أن لديه أصدقائه مصريين ويسمع الأغاني معهم، موضحا أنه قام بترجمة وكتابة عدد من الروايات والكتب من اللغة العربية إلى الإيطالية.





وتابع الإيطالي كارمينيه كارتولانو: "الناس عندما تقابلني تقول لي أنت خواجة وأنا أقول لهم أنا مصريانو ، خاصة أنني بعد 20 سنة في مصر مش بحس أني إيطالي وهذه شخصيتي".





وأوضح أن هناك أشياء متشابهة بين مصر وإيطاليا منها حب الحياة، والتفاعل بين الناس، والحركات، مشيرا إلى أنه عندما يذهب إلى إيطاليا ويقابل أصدقائه يقولون له "أنت لقيت مصري بسبب خفة الدم".





وأشار إلى أنه يدرس اللغة الإيطالية للطلبة في جامعة حلوان، مؤكدا أن هناك العديد من الكلمات المنتشرة بين المصريين يصعب لسنانه نطقها ويشعر انه في الامتحان مثل كلمة "عشوائي، واتأقلم".



