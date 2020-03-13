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رياضة

مفاجأة.. غرامة مالية كبيرة على أهلي جدة لهذا السبب

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على نادي أهلي جدة.

جاء ذلك في بيان رسمي، يتضمن الآتي.

"إشارة إلى التقرير المحال من قبل وزارة الرياضية بعد اكتمال تحقيقات الوزارة فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي والمنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2019، وفيما يخص المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولائحة العمل مع الوسطاء.

وعليه فقد قامت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين - بحكم الاختصاص - بدراسة المخالفات المشار إليها في التقرير وخاصة فيما يتعلق بقيام النادي بدفع عمولات لوسطاء اللاعبين دون وجود عقود مبرمة بين الوسيط والنادي.

القرار: أولًا: إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 100.000 "مائة ألف ريال".

ثانيًا: إلزام كل من الرئيس التنفيذي أحمد نور، والمدير التنفيذي لكرة القدم أحمد بامعوضة، بدفع غرامة مالية قدرها 50.000 "خمسون ألف ريال".

ثالثًا: استقطاع المبالغ المدفوعة للوسطاء والمشار إليها في مقدمة هذا القرار من مستحقات اللاعبين وإعادتها لخزينة النادي."
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