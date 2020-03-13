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محافظات

بسبب سوء الأحوال الجوية .. انهيار ثان لمنزل بمركز الباجور بالمنوفية

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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محمد امين
 شهدت قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية  انهيار منزل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا بانهيار منزل بسبب سوء الأحوال الجوية .

وبالانتقال والفحص تبين انهيار جزئي بمنزل المواطن محمد عربى عبد السميع  نتج عنه خسائر فى الممتلكات ولا توجد خسائر في الأرواح .

وعلى الفور انتقل محمود المرسي رئيس مجلس مدينة الباجور لمكان الواقعة مع رجال الشرطة والحماية المدنية والإسعاف.

وبذلك يكون الانهيار الثاني بمركز الباجور بعد منزل بقرية زاوية جروان .
بسبب سوء الأحوال الجوية .. انهيار ثان لمنزل بمركز الباجور بالمنوفية
بسبب سوء الأحوال الجوية .. انهيار ثان لمنزل بمركز الباجور بالمنوفية
بسبب سوء الأحوال الجوية .. انهيار ثان لمنزل بمركز الباجور بالمنوفية
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