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رياضة

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن إيقاف كافة النشاطات لأجل غير مسمى

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:36 ص
الاتحاد الفرنسي
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
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محمد رشاد
أعلن نويل لو جراييه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إيقاف كافة نشاطات كرة القدم في البلد لأجل غير مسمى على خلفية مطالبة رئيس الجمهورية الفرنسية بالحد من التجمعات.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي في البيان الذي أصدره في أمس الخميس: "إن تصريحات رئيس الجمهورية تقود الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتحمل مسؤولياته للمساهمة دون غموض في حل الأزمة الصحية التي تضرب بلدنا."

وتابع :"وبناء على ذلك، أود أن أعلن مساء اليوم تعليق جميع الأنشطة والمسابقات التي يديرها الاتحاد وبطولاته ومقاطعاته على كامل أرجاء البلاد."

وأضاف: "و بالتالي جميع بطولات الهواة والذكور من جميع الفئات العمرية والبطولات والتجمعات المختلفة والدورات التدريبية ويتم تعليق مدارس كرة القدم من الغد الجمعة 13 مارس وحتى إشعار آخر. وسوف تستأنف بمجرد أن تسمح الظروف الصحية ".
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