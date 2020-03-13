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أخبار العالم

عاجل.. أمريكا تبدأ عملية عسكرية في العراق ردا على استهداف معسكر التاجي

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مسئول أمريكي قوله، اليوم الجمعة، إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بدأت منذ لحظات عملية عسكرية في العراق ردًا على استهداف معسكر التاجي في بغداد. 

وقال المسئول: "ضربات انتقامية أمريكية قيد التنفيذ في العراق بعد هجوم على قوات أمريكية وبريطانية".

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن هناك دوي انفجارات هائلة في في منطقة جرف الصخر التي تسيطر عليها ميليشيا كتائب حزب الله العراقي في محافظة بابل. 

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال، أمس، إن مليشيات موالية لإيران نفذت الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الهجوم على معسكر التاجي استهداف واضح لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأكد إسبر أن بلاده لن تتهاون مع الهجمات ضد الأمريكيين، مشيرا إلى أن كل خيارات الرد متاحة ونسعى مع شركائنا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي.


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