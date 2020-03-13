هاشتاج #اعصار_مين_احنا_المصريين يتصدر تويتر .. ومغردون: ولا يفرق معانا أعاصير

تصدر هاشتاج #اعصار_مين_احنا_المصريين موقع التدوينات القصيرة تويتر مساء أمس، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من مقاطع الفيديو الساخرة لإعصار الأمس و سوء الأحوال الجوية.





واختلفت تغريدات المواطنين فقال البعض : هو فى ايه يا جدعان انا حاسس ان احنا سافرنا أوروبا، وقال اخرون : الشعب المصرى ميهدوش اعصار ولا تينين ولا غيره يفرق معانا، وقال البعض الآخر : احنا مبيفرقش معانا اعاصير.

وتشهد الأحوال الجوية، اليوم، الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.



