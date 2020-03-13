خميس التنين يمر بسلام على أهالي أسوان .. أجواء هادئة وتقلبات للطقس وجهود تنفيذية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية.. فيديو وصور

مرور يوم الخميس بسلام وأمان على أهالى أسوان

أجواء هادئة وتقلبات للطقس وجهود تنفيذية لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية

قرارات متعددة لمحافظ أسوان للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين

أبرز المشاهد لا نتظام حركة الأفواج السياحية لزيارة المعالم والمناطق الأثرية

ما بين أجواء هادئة وتقلبات فى الطقس نظرًا لسوء الأحوال الجوية مر يوم الخميس بسلام وأمان على مواطنى محافظة أسوان.



وفى هذا الصدد تستعرض " صدى البلد " حصيلة الجهود التنفيذية لاحتواء تداعيات هذا اليوم والذى بدأ من الساعات الأولى .

بتوجيه من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بغلق طريق أسوان / أبو سمبل البرى بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية المترددة على هذا الطريق الحيوي .



ثم أمر اللواء أشرف عطية مسئولى شرطة المرور بإعادة فتح الحركة المرورية على طريق أسوان/ أبوسمبل السياحية، فور استقرار الأحوال الجوية .





وشهدت عدد من المناطق بدائرة المحافظة حالة من التقلبات الجوية وموجة من سوء الطقس وأمطار خفيفة فجر الخميس.







ومع استمرار سوء الأحوال الجوية قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى الأقصر وذلك بعد إنخفاض مستوى الرؤية بين مدينتى إدفو والأقصر وذلك أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل .



جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للإطمئنان على حالة الطقس والإجراءات الجارى إتخاذها من كافة الجهات المعنية .

كما قام اللواء أشرف عطية بالتواصل عبر الفيديوكونفرانس مع الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء لعرض الموقف الحالى ، كما قام المحافظ بإجراء إتصال تليفونى مفاجئ بإحدى غرف العمليات الفرعية الموجودة بأحد الوحدات المحلية للتأكد من جاهزية وفتح غرف العمليات التى وجه بها أمس فى إجتماعه الموسع مع الجهات المعنية إستعدادًا لسوء الأحوال الجوية وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية فى تواجد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ومديرى غرفة العمليات والمستشار العسكرى .

ووجه المحافظ بمتابعة الأجهزة اللاسكلية والتليفونات لتحقيق التواصل اللحظى مع غرف عمليات الرى والوحدات المحلية ، بالإضافة إلى مركز الأرصاد الجوية لتحديد المواقع المحتملة لسقوط الأمطار ودرجتها ومدى خطورتها .

وبعث محافظ أسوان رسالة طمأنة لأهالى أسوان بأن الحالة العامة للأحوال الجوية مستقرة ومطمئنة تمامًا حتى الآن حيث يشهد ذلك متابعة من رئيس الوزراء للموقف أولًا بأول .

وأوضح عطية بأن التدخل السريع هو الهدف الرئيسى لإستعدادات المحافظة حيث أنه بمجرد الإبلاغ عن هبوب عاصفة ترابية فى مسافة محددة بطريق أسوان / أبو سمبل السياحى تم غلق الطريق بالكامل حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين من وقوع أى حوادث مررورية وتم إعادة فتح الطريق بعد 3 ساعاتفور الإطمئنان على إنحسار العاصفة الترابية وفتح مجال الرؤية أمام المركبات المترددة على الطريق .

وأكد أشرف عطية بأنه سيتم الإعلان عن أى بيانات بمنتهى الشفافية فى حالة حدوث أى شئ لا قدر الله لغلق الباب أمام مروجى الشائعات.





وعقب ذلك شهدت محافظة أسوان فى الساعة الثالثة عصرًا موجه من تقلبات الطقس والعواصف الترابية حيث غطت تجمعات الأتربة سماء أسوان.





وبناءًا على ذلك أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بغلق الطرق السريعة أمام حركة السيارات والمركبات المختلفة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية .





وقال بأنه تم غلق كل من الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وأيضًا طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، فيما تم غلق وقف حركة الملاحة الجوية مؤقتًا بمطار أسوان الدولى .





جاء ذلك أثناء متابعة محافظ أسوان لموقف تداعيات الأحوال الجوية السيئة بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية .





كما وجه اللواء أشرف عطية بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى الأقصر بالكامل ، وأيضًا ببحيرة ناصر بعد وصول عاصفة ترابية شديدة أدت لإنخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل .





وأكد المحافظ على أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى ، كما أن هناك تواصل عبر الفيديوكونفرانس مع مجلس الوزراء لعرض الموقف الحالى أولًا باول .





وكانت من أبرز المشاهد انتظام حركة الأفواج السياحية والزائرين والسائحين لزيارة المعالم والمناطق الأثرية والسياحية داخل نطاق عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية، وذلك على الرغم من حالة الطقس وتقلبات الأحوال الجوية التى تشهدها مختلف أنحاء محافظات الجمهورية.











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