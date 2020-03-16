AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فيروس كورونا اللعين.. أبطال مستشفى النجيلة يتحدثون لصدى البلد

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:01 ص
مستشفى النجيلة
مستشفى النجيلة
Advertisements
ايمن محمود
يتمتع المصريون بالشهامة والمروءة، ومنهم من يقف على الحدود للدفاع عن وطنهم ومنع تسلل اي شخص داخل حدود، ومن بين هؤلاء الذين يقومون بدور كبير في هذه الفترة التي انتشر بها فيروس كورونا والذي انتشر في معظم دول العالم، العاملين بالحجر الصحي بمدينة النجيلة والذين تركوا منازلهم وأسرهم للبقاء في الحجر الصحي لتقديم العلاج لمصابي الفيروس القاتل معرضين حياتهم للخطر.

صدى البلد التقى نائب مدير مستشفى العزل الصحي بالنجيلة الدكتور محمد علام الطبيب بالحجر الصحي، لمعرفة تفاصيل مقاومتهم للفيروس اللعين .

في البداية أكد علام ان فيروس كورونا ينتقل أما عن طريق التلامس او عن طريق رزاز العطس او الكحة او استخدام أشياء مشتركة مع شخص مصاب كالكوباية او الملعقة .

وأشار علام ان الفيروس لا ينتقل من شخص لآخر عن طريق الهواء  فالهواء لا ينقل المرض من شخص لآخر. 

وأضاف علام، انه يجب ان يتم غسل اليد بانتظام ويفضل استخدام جيل الكحول بشكل دورى عند الخروج من  المنزل كأفضل وسيلة لقتل الفيروس من على اليد، وهناك بعض العادات السلبيه التي تساعد على انتشار الفيروس مثل وضع اليد على الأنف والوجه بالإضافة الى الاحضان والتقبيل فيجب ان يتم منع مثل هذه العادات .

وأكد علام، أنه يجب التعود علي استخدام الكمامات التي تستخدم في العمليات الجراحية عند وجود تجمعات كبيره من الافواج السياحيه والتعامل مع السياح او التجمعات الكبيرة فهولاء الاجانب نحن لا نعرف اذا كان مصابين ام لا لذلك يجب ان يتم اخذ الحذر عند التعامل معهم .

وأضاف علام، ان الماسك من الممكن ان يتسبب فى انتقال الفيروس باستخدام الماسك ويجب ان يتم بطريقه معينه لانها استخدام الماسك بطريقه سيئه يؤدي الى انتقال العدوي فيجب ان يتم وضع الماسك اعلى الانف واسفل الفم ويجب ان يتم خلع الماسك من على الوجه وغسل اليد بجيل الكحول  كما يجب ان يتم وضع مسافه معينه مع جميع المتعاملين معهم.

واشار علام، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا سيلان الأنف وصداع الرأس وسعال والتهاب الحلق والحمى وشعور عام بالإرهاق والتعب وفى الحالات الشديدة يصاب الشخص بالتهاب رئوى.

وأضاف علام، انه يتم نقل المصابين الي مستشفي العزل بمدينة النجيلة بسيارات اسعاف مجهزة ومحكمة مع وجود  قوات تأمين لتأمينهم حتي الدخول للعزل، وجميع الاطقم الطبية بالمستشفى في حالة تأهب لاستقبال الحالات من أطباء وتمريض ويتم توجيه كل شخص إلي غرفة فردية  منعزله  بواسطة اطباء موزعين علي الحالات  يرتدون جميع الملابس الوقائية ليرشدهم كيف يتحركون،بعد أخذ عينات منهم لاخضاعها للتحليل .

وأشار علام، ان معظم الأدوية التي تصرف للمرضى لتقوية المناعة بالجسم لمساعدته علي مواجهة الفيروس، ويتم تجهيز غرفة المريض من جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وايضا الشخصية ، صابون ديتول جيل تعقيم مناديل ورقية ومناديل للحمام فوط شامبوهات فرش شعر وأسنان وماكينات حلاقة ومعجون للحلاقة والاسنان، ملابس داخلية جديدة وترنجات جديدة أعدت له قبل مجيهم وحزاء طبي، وسخان كهرباءي وجميع المشروبات ساخنة وباردة، ويقدم له الممرض  الخاص بهم الوجبات  .

وفي النهاية قال علام اطمئن  جميع اهالينا بالنجيلة بعدم الخوف فالتعامل مع المرضي يتم بحذر شديد  ولا يسمح لاي شخص مصاب بالخروج من  المستشفي او التعامل خارجيا كما أن جميع العاملين بالحجر يقدرون المسئولية  ويسعون لما يحقق مصلحة الوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكاذيب حول الوقاية من كورونا.. هل هذه الأطعمة تحميك من الإصابة بـ الفيروس؟

اعرف الصح.. حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق جهاز البصمة

من عمله لغرفة الحجز.. تفاصيل أول يوم للكندي المصاب بكورونا في الحجر الصحي بمطروح

تحرك عاجل من البرلمان لـ إلغاء بصمة الموظفين خوفا من انتقال فيروس كورونا

هل الطعام ينقل كورونا؟.. أكثر الأسئلة على جوجل حول الفيروس القاتل

وسط أجواء باردة.. كواليس الساعات الأولى لـ 45 مصابا بالكورونا داخل مستشفى العزل بالنجيلة

ترشيحاتنا

قرارات اقتصادية جديدة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

بسبب كورونا.. القبض على مصري في الكويت.. تفاصيل

طبيب إيطالي: لا تقعوا في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه.. صور

الرقية الشرعية للمريض من40 آية قرآنية اقرأها كما أوصى النبي للشفاء العاجل

هل سيتوقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا؟.. أشرف زكي يجيب

أستاذ أورام ينصح بضرورة التطعيم ضد الفيروس الحليمي للبنات قبل الزواج.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا

بمكياج لافت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور