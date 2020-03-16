فيروس كورونا اللعين.. أبطال مستشفى النجيلة يتحدثون لصدى البلد

يتمتع المصريون بالشهامة والمروءة، ومنهم من يقف على الحدود للدفاع عن وطنهم ومنع تسلل اي شخص داخل حدود، ومن بين هؤلاء الذين يقومون بدور كبير في هذه الفترة التي انتشر بها فيروس كورونا والذي انتشر في معظم دول العالم، العاملين بالحجر الصحي بمدينة النجيلة والذين تركوا منازلهم وأسرهم للبقاء في الحجر الصحي لتقديم العلاج لمصابي الفيروس القاتل معرضين حياتهم للخطر.





صدى البلد التقى نائب مدير مستشفى العزل الصحي بالنجيلة الدكتور محمد علام الطبيب بالحجر الصحي، لمعرفة تفاصيل مقاومتهم للفيروس اللعين .





في البداية أ كد علام ان فيروس كورونا ينتقل أما عن طريق التلامس او عن طريق رزاز العطس او الكحة او استخدام أشياء مشتركة مع شخص مصاب كالكوباية او الملعقة .





وأشار علام ان الفيروس لا ينتقل من شخص لآخر عن طريق الهواء فالهواء لا ينقل المرض من شخص لآخر.





وأضاف علام، انه يجب ان يتم غسل اليد بانتظام ويفضل استخدام جيل الكحول بشكل دورى عند الخروج من المنزل كأفضل وسيلة لقتل الفيروس من على اليد، و هناك بعض العادات السلبيه التي تساعد على انتشار الفيروس مثل وضع اليد على الأنف والوجه بالإضافة الى الاحضان والتقبيل فيجب ان يتم منع مثل هذه العادات .





وأكد علام، أنه يجب التعود علي استخدام الكمامات التي تستخدم في العمليات الجراحية عند وجود تجمعات كبيره من الافواج السياحيه والتعامل مع السياح او التجمعات الكبيرة فهولاء الاجانب نحن لا نعرف اذا كان مصابين ام لا لذلك يجب ان يتم اخذ الحذر عند التعامل معهم .





وأضاف علام، ان الماسك من الممكن ان يتسبب فى انتقال الفيروس باستخدام الماسك ويجب ان يتم بطريقه معينه لانها استخدام الماسك بطريقه سيئه يؤدي الى انتقال العدوي فيجب ان يتم وضع الماسك اعلى الانف واسفل الفم ويجب ان يتم خلع الماسك من على الوجه وغسل اليد بجيل الكحول كما يجب ان يتم وضع مسافه معينه مع جميع المتعاملين معهم.





واشار علام، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا سيلان الأنف وصداع الرأس وسعال والتهاب الحلق والحمى وشعور عام بالإرهاق والتعب وفى الحالات الشديدة يصاب الشخص بالتهاب رئوى.





وأضاف علام، انه يتم نقل المصابين الي مستشفي العزل بمدينة النجيلة بسيارات اسعاف مجهزة ومحكمة مع وجود قوات تأمين لتأمينهم حتي الدخول للعزل، و جميع الاطقم الطبية بالمستشفى في حالة تأهب لاستقبال الحالات من أطباء وتمريض ويتم توجيه كل شخص إلي غرفة فردية منعزله بواسطة اطباء موزعين علي الحالات يرتدون جميع الملابس الوقائية ليرشدهم كيف يتحركون،بعد أخذ عينات منهم لاخضاعها للتحليل .





وأشار علام، ان معظم الأدوية التي تصرف للمرضى لتقوية المناعة بالجسم لمساعدته علي مواجهة الفيروس، و يتم تجهيز غرفة المريض من جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وايضا الشخصية ، صابون ديتول جيل تعقيم مناديل ورقية ومناديل للحمام فوط شامبوهات فرش شعر وأسنان وماكينات حلاقة ومعجون للحلاقة والاسنان، ملابس داخلية جديدة وترنجات جديدة أعدت له قبل مجيهم وحزاء طبي، وسخان كهرباءي وجميع المشروبات ساخنة وباردة، ويقدم له الممرض الخاص بهم الوجبات .



