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منوعات

الحب في زمن الإعصار .. زفاف عروسين بونش بسبب غرق الشوارع.. شاهد

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات لقيام جراف كبير "وتش" بحمل عروسين إلى القاعة وإنقاذهما من غرق الشوارع.

وظهر بالفيديو هتاف وضحك عدد كبير من المعازيم المنتظرين العروسين أمام القاعة التي أقيمت بها حفل الزفاف رغم سوء الأحوال الجوية.

ولقي الفيديو ردودا واسعة من رواد السوشيال ميديا وجاءت التعليقات بين "ده دليل ان منتهي سلمولي ع الحجج والأعذار كان ممكن يلغوه بس الاصرار والمعافره باينه" و "ده فرح عمره ما يتنسى حاجه مميزة كدا مش تقليدى ربنا يسعدهم ويديهم الخير ويكمل فرحتهم" و "يلا علشان كل ما يبقا فى مطر تفتكرة الحظه السواء دى" و "مهما كانت حياتك بايظه مش اسوا من وحده اتزفت ف ونش".

وشهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم الأنحاء خاصة على المناطق الجنوبية وتضرر القاهرة بمياه الأمطار التي أدت إلى غرق الشوارع و انسداد الصرف الصحي.
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