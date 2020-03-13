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تعليم

طب حلوان تستعد لتنظيم مؤتمر حول سلامة المريض .. 18 مارس

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم كلية الطب بـ جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة  وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، و الدكتور حسام رفاعى نواب رئيس الجامعة  المؤتمر السنوى الدولى الاول لكلية الطب بالتعاون مع جامعة موى الكينية بعنوان سلامة المريض يوم ١٨ مارس.

يقام المؤتمر برئاسة الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والذي أوضح أن جلسات اليوم الأول للمؤتمر تتضمن مناقشة عدة محاور منها التعليم الطبي، والبحث العلمى فى مجال البحوث الطبية، بالإضافة لدور كلية الطب فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك دور المستشفيات الجامعية فى خدمة المجتمع المحيط.

وعلى هامش المؤتمر ستقام أنشطة طلابية لطلاب كلية الطب لتبادل الخبرات والمهارات، والتسجيل من خلال هذا الرابط:-

تبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة يوم الأربعاء 18 مارس 2020 ويستمر إلى الخميس الموافق 19 مارس بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي.
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بالتعاون مع جامعة موى الكينية.. طب حلوان تنظم مؤتمرها الأول.. 18 مارس

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