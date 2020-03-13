طب حلوان تستعد لتنظيم مؤتمر حول سلامة المريض .. 18 مارس

تنظم كلية الطب بـ جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، و الدكتور حسام رفاعى نواب رئيس الجامعة المؤتمر السنوى الدولى الاول لكلية الطب بالتعاون مع جامعة موى الكينية بعنوان سلامة المريض يوم ١٨ مارس.





يقام المؤتمر برئاسة الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والذي أوضح أن جلسات اليوم الأول للمؤتمر تتضمن مناقشة عدة محاور منها التعليم الطبي، والبحث العلمى فى مجال البحوث الطبية، بالإضافة لدور كلية الطب فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك دور المستشفيات الجامعية فى خدمة المجتمع المحيط.



