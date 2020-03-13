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اقتصاد

الغرف التجارية تتابع حالة الأسواق في كل المحافظات ثاني أيام الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلن مجلس إدارة كل  غرفة تجارية بالمحافظات المختلفة حالة الطوارئ من خلال تشكيل غرفة عمليات فرعية  يقودها أمناء العموم  في الغرف علي مستوي الجمهورية ويشرف عليها  بالتناوب أعضاء من مجالس إدارات الغرف لمتابعة حالة السوق ورصد أي مستجدات به .

وشدد مجلس إدارة كل غرفة على أن هناك متابعة لحظية للحركة التجارية بالسوق  وان المتابعة مستمرة على مدار الأيام القادمة لضمان توافر السلع واستقرار السوق في ظل هذه الظروف مشيرين  الي  ان غرف العمليات في حالة انعقاد دائم لمتابعة المحال التجارية علي مستوى الجمهورية لضمان توافر السلع للمواطنين  من خلال رصد الشعب المتخصصة المختلفة للسلع خاصة الأساسية مثل المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة والمخابز.

من جانبه أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمجهود مجالس إدارات الغرف التجارية المختلفة واستجابتهم السريعة وتشكيل غرف عمليات فرعية بالغرف التجارية  لمتابعة حالة السوق في كل محافظة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بغرفة القاهرة.

وكشف "العربي" أن غرف العمليات يتابعها رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية  بشكل شخصي   للسعي  الي حل المشاكل التي قد تظهر في مثل هذه الظروف  وضمان توفير السلع بالمحال للمواطنين مشيرا إلى أنه حسب تقرير مجالس ادارت الغرف التجارية ومتابعتهم لحالة السوق بالمحافظات هناك استقرار في حالة السوق حتى الآن والمحال التجارية تفتح ابوابها بشكل طبيعي ويتوافر بها كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين. 

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه خالد مصطفي الأمين العام لغرفة القاهرة أنه يتم التنسيق مع باقي الغرف التجارية عن طريق أمناء العموم من خلال غرف العمليات الفرعية التي تم تشكيلها لمتابعة حالة السوق ومدى توافر السلع والسعي إلى حل المشاكل التي قد تظهر خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية لمتابعة الحركة التجارية في كافة القطاعات خاصة الاساسية مشيرا إلى أنه حسب توجيهات رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ستعمل غرف العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالمحافظات على مدار 24 ساعة لتحديد اي مستجدات ويتم رفع تقرير شامل لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن حالة السوق في المحافظات المختلفة لحظة بلحظة.
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