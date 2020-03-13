الغرف التجارية تتابع حالة الأسواق في كل المحافظات ثاني أيام الطقس السيئ

أعلن مجلس إدارة كل غرفة تجارية بالمحافظات المختلفة حالة الطوارئ من خلال تشكيل غرفة عمليات فرعية يقودها أمناء العموم في الغرف علي مستوي الجمهورية ويشرف عليها بالتناوب أعضاء من مجالس إدارات الغرف لمتابعة حالة السوق ورصد أي مستجدات به .





وشدد مجلس إدارة كل غرفة على أن هناك متابعة لحظية للحركة التجارية بالسوق وان المتابعة مستمرة على مدار الأيام القادمة لضمان توافر السلع واستقرار السوق في ظل هذه الظروف مشيرين الي ان غرف العمليات في حالة انعقاد دائم لمتابعة المحال التجارية علي مستوى الجمهورية لضمان توافر السلع للمواطنين من خلال رصد الشعب المتخصصة المختلفة للسلع خاصة الأساسية مثل المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة والمخابز.





من جانبه أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمجهود مجالس إدارات الغرف التجارية المختلفة واستجابتهم السريعة وتشكيل غرف عمليات فرعية بالغرف التجارية لمتابعة حالة السوق في كل محافظة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بغرفة القاهرة.





وكشف "العربي" أن غرف العمليات يتابعها رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية بشكل شخصي للسعي الي حل المشاكل التي قد تظهر في مثل هذه الظروف وضمان توفير السلع بالمحال للمواطنين مشيرا إلى أنه حسب تقرير مجالس ادارت الغرف التجارية ومتابعتهم لحالة السوق بالمحافظات هناك استقرار في حالة السوق حتى الآن والمحال التجارية تفتح ابوابها بشكل طبيعي ويتوافر بها كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين.



