الرباعي المصري في نصف نهائي بطولة كناري وارف للإسكواش رجال





وتأهل طارق مؤمن عقب الفوز أمام البيروفي دييجو الياس بنتيجه شوطين مقابل شوط بينما تأهل محمد الشوربجي عقب الفوز امام الهندي سوراف جوسال بنفس النتيجة.









وفاز مروان الشوربجي على الاسكتلندي جريج لوبات بشوطين مقابل لا شيىء بينما تأهل على فرح عقب انسحاب فارس الدسوفي في الشوط الأخير بسبب الإصابة.





ومن المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي البطولة اليوم الخميس حيث سيواجه محمد الشوربجي طارق مؤمن بينما يواجه على فرح مروان الشوربجي.

اختتمت مباريات ربع نهائي بطولة كناري وارف كلاسيك الدولية لـ الاسكواش " رجال " بـ تأهل الرياعي المصري طارق مؤمن بطل العالم ,محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا وشقيقه مروان نجم الاسكواش وعلى فرج نجم المنتخب لـ نصف نهائي البطولة.