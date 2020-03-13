مدير مركز مجدي يعقوب للقلب: الأولوية دائما للحالات الحرجة ونسعى لزيادة الأسرة.. فيديو

قال الدكتور محمد زكريا مدير مركز مجدي يعقوب للقلب ، إن أغلب الأوقات المستشفى لا يكون فيها مكان بسبب زيادة نسبة أعداد المتقدمين.





وأضاف زكريا خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الأولوية في تقديم الخدمة الطبية للمرضى للحالات الحرجة ، وتسعى دائما لزيادة عددة الأسرة.





وأشار مدير مركز مجدي يعقوب للقلب ، إلى أن الأمهات يخضعن لفترة تدريب لكيفية التعامل مع أطفالهن عقب إجراء جراحات القلب لهم، موضحا أن عدد كبير من المتبرعين مواطنين بسطاء يحتاجون هذه الأموال ولكن يرديون مساعدة أخوانهم المرضى.



