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مدير مركز مجدي يعقوب للقلب: الأولوية دائما للحالات الحرجة ونسعى لزيادة الأسرة.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:01 ص
مركز مجدي يعقوب للقلب
مركز مجدي يعقوب للقلب
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور محمد زكريا مدير مركز مجدي يعقوب للقلب ، إن أغلب الأوقات المستشفى لا يكون فيها مكان بسبب زيادة نسبة أعداد المتقدمين. 

وأضاف  زكريا خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الأولوية في تقديم الخدمة الطبية للمرضى للحالات الحرجة ،  وتسعى دائما لزيادة عددة الأسرة.

وأشار مدير مركز مجدي يعقوب للقلب ، إلى أن الأمهات يخضعن لفترة تدريب لكيفية التعامل مع أطفالهن عقب إجراء جراحات القلب لهم، موضحا أن عدد كبير من المتبرعين مواطنين بسطاء يحتاجون هذه الأموال ولكن يرديون مساعدة أخوانهم المرضى.

ونوه إلى أن التحدي الأكبر لدينا في تقديم الخدمة الطبية للمرضى مجانا وفكرنا في مستشفى أكتوبر لخدمة عدد أكبر.

ولفت إلى أن 700 موظف يقدمون الخدمة للمرضى داخل مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، وهذا الفريق محظوظ لانه يعمل مع السير مجدي يعقوب، مؤكدا أن الدكتور مجدي يعقوب يمثل قمة الهرم الطبي داخل المركز.
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