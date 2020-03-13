التنين يواصل غضبه في بورسعيد.. غرق نقابة المحامين وانهيار في عقار بالعرب

واصل إعصار التنين الذي حذر منه مجلس الوزراء غضبه في محافظة بورسعيد، والتي وصل إليها عصر أمس الخميس بهطول أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة تستمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة .









وتسبب الإعصار في غرق نقابة المحامين بشارع عاطف السادات وارتفاع منسوب المياه بالبهو الرئيسي للنقابة و الذي بلغ ارتفاع كراسي البهو نفسه .





كما تسبب الإعصار في سقوط أجزاء من منزل ١٥٣ شارع التلاتيني والزقازيق أمام شعبان للكلف بحي العرب .





كانت مياه أمطار إعصار التنين أغرقت شوارع بورسعيد لغزارة هطولها التي فاقت معدلات صرف بلاعات الأمطار و سيارات كسح المياه المنتشرة منذ صباح أمس الخميس في شوارع الباسلة تحت إشراف مباشر من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .





و تشهد بورسعيد عاصفة هطول أمطار بشدة علي مدار الساعات الماضية و التي لم تتوقف ويتوقع مواصلتها خلال الساعات المقبلة .





وأعلنت محافظة بورسعيد نظرا أنه سوف يتم خفض ضغط مياه الشرب من الساعة٨مساء اليوم١٢ مارس وحتي٤فجرا .









جاء القرار نتيجة ارتفاع منسوب مياه الصرف في المحطات لغزارتها مما يعيق عمليات الصرف مع استمرار ضح مياه الشرب بمعدلاتها.









وأصدر محافظ بورسعيد قرار بمنع خروج السيارات من المنافذ حرصا علي سلامة المواطنين .





هذا ويواصل إعصار التنين غضبه منذ وصوله إلي محافظة بورسعيد عصر أمس الخميس وتحوله سماء الباسلة إلي ظلمة دامسة مع اشتداد هطول الأمطار .





وشهدت المحافظة هطول شديد جدا للأمطار دفع السيارات إلي التوقف بعد أن شابهت قطرات الأمطار الحصى الصغير .





وخلت الكافيهات و المقاهي من الرواد الذين حرصوا علي الإقامة في المنازل تحسبا لأي تداعيات قد تنتج من سوء الأحوال الجوية وفق تحذيرات مجلس الوزراء .





كما خلت شوارع محافظة بورسعيد منذ الصباح الباكر اليوم من المواطنين عدا القليل جدا ممن ترتبط وظائفهم بأعمال الطوارئ الخاصة بمواجهة الإعصار المعلن عنه في البلاد









وبلغت سرعة الرياح ٢٨ كيلو في الساعة مساء اليوم مع ارتفاع شدة المطر .





وكانت الأرصاد توقعت زيادة معدلات سقوط الأمطار وغزارتها في الرابعة عصر الخميس و التي تتخذ منحني تصاعديا حتي الثامنة مساء اليوم لتصل ١٠٠%.





وواصل مرفق معديات هيئة قناة السويس الناقل للمواطنين و السيارات بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وبين مدينة بورفؤاد و شرق بورسعيد عمله بانتظام دون تأثر حتي التوقيتات الحالية مع منتصف اليوم .





وتواجدت سيارات كسح المياه أمام مقرات الاحياء تحسبا لأى تطورات فيما نشرت شركة الغاز سيارات الطوارئ الخاصة بها بعدة مناطق لسهولة التحرك في حال تلقي بلاغات





وتشهد شوارع المحافظة تواجد امني رغم سوء الأحوال الجوية لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال انتشار الأقوال الأمنية المتحركة و الثابتة .





ويستمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في قيادة غرفة عمليات المحافظة مع التشديد علي رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني وسط سيارات وأجهزة الطوارئ .







