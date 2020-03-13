ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب .. قصة هروبه يوم زفافه

تحل اليوم ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي ولد في مثل هذا اليوم 13 مارس من عام 1902 في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة.

في هذه المناسبة نرصد أهم المواقف التي تعرض لها الموسيقار محمد عبد الوهاب، في حياته الخاصة فقد كشف لنا الكاتب محمود عوض في كتابه "عبد الوهاب الذي لايعرفه أحد" الجانب الآخر من شخصيته وهو الجانب الإنساني فحكي الكتاب عن زواج عبد الوهاب السري عام 1931 من السيدة الثرية “زينب الحكيم” التي كانت تكبره ب20 عاما والتي كانت لها الفضل الكبير في شهرته وتألقه فقد عاش معها الثراء وحياة الترف.





ويقول "عوض" في كتابه إن قصة الزواج الأول في حياته الذي ظل سرا لا يعرفه إلا أحمد شوقي وتوفيق الحكيم ومحمد التابعي فقد استمر هذا الزواج في السر عشر سنوات وانتهي بالطلاق بسبب غيرة الزوجة المفرطة فقد أصبح عبد الوهاب آنذاك أغلى مطرب في مصر والعالم العربي وكانت الطبقات الراقية تتنافس علي التعاقد معه لإحياء حفلاتها وأصبحت نساء الطبقة الأرستقراطية تتهافت عليه.





ثم تطرق الكاتب إلى الزيجة الثانية وهي من السيدة إقبال نصار والذي استمر 21 عاما أنجب خلالها 3 بنات وولدين ثم تزوج من السيدة نهلة القدسي زوجة سفير الأردن في أمريكا وعن ذلك يقول عبد الوهاب: "أن الحب كان موجودا في الثلاث زيجات ولكن العنوان المناسب لمشاعري في الزواج الأول هو الابن وفي الزواج الثاني الأب وفي الثالث الزوج".





وتابع الكاتب في يوم زواجه من السيدة إقبال نصار خرج من حفل زفافه ولم يعد موضحًا ففي اللحظات التالية لعقد القران وأثناء توزيع أكواب الشربات عرض بعض أفراد الأسرة علي عبد الوهاب صيغة الخبر الذي سوف ينشر غدا في الصحف لإعلان الزواج ولكن عبد الوهاب رفض إذاعة الخبر على أي صورة من الصور وعندما سئل عن الأسباب قال: "إن نبأ زواجه سوف يحدث دويا كبيرا في جميع الأوساط ثم أخذ يشرح لهم الفارق بينه وبين أي عريس عادي” فلما لم يقتنعوا بوجهة نظره ترك عبد الوهاب الحفلة وخرج غاضبا".



