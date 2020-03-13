AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فيروس كورونا يضرب دولتين جديدتين في أفريقيا

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت غانا والغابون، مساء أمس الخميس، أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا، جنوبي الصحراء الكبرى، التي تسجل إصابات.

قالت حكومة الغابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها بفيروس كورونا هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما، عاد من فرنسا في الثامن من مارس.

كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين، عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.

يأتي هذا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأربعاء، أن فيروس كورونا بات وباء عالميًا. وأضاف مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفًا خلال الأسبوعين الأخيرين.

يذكر أن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، الدكتور مايك ريان كان أعلن الأسبوع الماضي أنه على الجميع الافتراض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا، بحسب تعبيره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقييم صادم من منظمة الصحة العالمية لـ فيروس كورونا: قد يتحول لوباء

ارتفاع حاد في وفيات وإصابات كورونا بإيطاليا

الصحة العالمية تحسم الجدل حول اختفاء كورونا في الصيف

الصحة العالمية تصدم العالم بتطور جديد حول فيروس كورونا

حقيقة اختفاء كورونا في الصيف

67 % من قراء صدى البلد يتوقعون القضاء على كورونا في الصيف

ترشيحاتنا

السعودية تتأهب لاستقبال عاصفة التنين

بعدما قبل رأسها .. رد فعل ناري من أنغام على زوجها السابق أحمد إبراهيم

أول صورة من خطوبة حمو بيكا

ببنطلون شفاف.. راندا البحيري بإطلالة جريئة في الجيم

اتنين ماتوا والتالت في المستشفى .. حكاية 3 أشقاء صعقتهم الكهرباء بعد تعطل سيارتهم أعلى دائري المريوطية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدي التنين.. سيدة مصرية تغسل المواعين بالمطر بعد انقطاع المياه

مع غرق الشوارع .. شاهد ردة فعل أحمد حلمي تجاه عامل على الطريق

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة