فيروس كورونا يضرب دولتين جديدتين في أفريقيا

أعلنت غانا والغابون، مساء أمس الخميس، أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا، جنوبي الصحراء الكبرى، التي تسجل إصابات.





قالت حكومة الغابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها بفيروس كورونا هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما، عاد من فرنسا في الثامن من مارس.





كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين، عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.





يأتي هذا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأربعاء، أن فيروس كورونا بات وباء عالميًا. وأضاف مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفًا خلال الأسبوعين الأخيرين.



