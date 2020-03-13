جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 120 ألف قرص تخسيس

تمكنت الإدارة العام لجمارك الإستثمار ببورسعيد برئاسة الجرايحي خميس من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص التخسيس بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .





حيث تم تشكيل لجنة جمركية من عامر عثمان مدير إدارة ساحة الصفا والمروة وحسام شرباص وصالح احمد مأمورى الحركة وحسن ابو جميل مدير الحركة ومحمد مصطفى رئيس الساحة لإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول الحاوية رقم CAXU8232665 بوزن 14.420طن بيان جمركي رقم 395 لسنة 2020 منطقة حرة ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 567 كرتونة إكسسوارات مكاتب .





وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 120 ألف قرص تخسيس غير مدرجة بالمستندات ولم يتم تقديم الموافقات الإستيرادية والصحية لها .



