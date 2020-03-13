مصر تعلن أول حالة وفاة بسبب كورونا.. والجيش الأمريكي يقصف العراق ردًا على هجوم معسكر التاجي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الصحة المصرية: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 80 حالة

السعودية تعلن عن 17 إصابة جديدة بكورونا.. بينهم 11 مصريا

تعليق إقامة المناسبات في الفنادق وصالات الأفراح بالسعودية

الكويت: إجمالي المصابين بكورونا وصل 80 شخصا

ماكرون يأمر بإغلاق جميع مدارس وجامعات فرنسا لمواجهة كورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت وفاة سيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية بكورونا، حيث استقبلتها مستشفى صدر المنصورة وهى تعاني من التهاب رئوي حاد صباح أمس الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت الخميس.





وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت الخميس، والأخري للالماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس.









وأفادت "الوطن" بأن وزارة الصحة المصرية أعلنت إصابة 13 شخصا بجروح، في تصادم قطارين من الخلف في القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، وذلك تزامنًا مع موجة من التقلبات الجوية غير المعتادة في هذا الوقت من العام، إذ تشهد أمطارا شديدة الغزارة في معظم المحافظات.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن السعودية سجلت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 11 مصريا، حيث أشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.





وذكرت "الراي" أن السعودية أعلنت تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، إضافة إلى تأجيل عقد القمتين السعودية - الإفريقية والعربية - الإفريقية، بعدما كانتا مرتقبتين خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.





في سياق آخر، قالت "الوطن" إن الجيش الأمريكي أعلن، فجر الجمعة، شن ضربات جوية استهدفت عدة محافظات في العراق، وذلك ردًا على هجوم صاروخي الأربعاء أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني في قاعدة التاجي التي تقع إلى الشمال من بغداد.





ونقلت "الجريدة" عن بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية قوله: "استهدفت الضربات 5 مرافق لتخزين الأسلحة، وذلك بغرض تقليل قدرة تلك الميليشيات، وبشكل كبير، على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف الدولي".





ونقلت "كونا" عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، قوله إنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المصابة بالمرض في البلاد 80.





دوليًا، ركزت "الأنباء" مع تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، بأن جميع المدارس والثانويات والجامعات ستغلقُ أبوابها ابتداءً من الاثنين المقبل، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا، مضيفًا: "ما زلنا في بداية الأزمة، والعدوى تتفشى في أوروبا، ونطالب الفرنسيين أن يقللوا من تحركاتهم إلا في حال كان ذلك ضروريا.".





ونقلت "القبس" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قوله إن عدد المصابين في بريطانيا بفيروس كورونا الجديد يمكن أن يكون أعلى بكثير مما تأكد بالفحص، وهو 600 مصاب تقريبًا.







