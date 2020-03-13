AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سيرين عبد النور تحصد 1.3 مليون مشاهدة بـ ليلة

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:50 ص
سيرين عبد النور -
سيرين عبد النور - ليلة
Advertisements
سعيد فراج
طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أحدث أعمالها الفنية، كليب بعنوان "ليلة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، يوم 5 فبراير، بالتزامن مع عيد الحب في فبراير الجاري. 

وحصد كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، مليونًا و300 ألف مشاهدة، بعد يوم من طرحه على يوتيوب، وروجت "سيرين" للكليب عبر صفحاتها المختلفة على السوشيال ميديا. 

كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، من كلمات: أحمد علي موسى، ألحان: شادي حسن، توزيع مويسقي: إيدمي جبر، ميكس وماستر: سليمان دامين، الإنتاج الموسيقي: جاد شويري، وإخراج: جاد شويري. 

يذكر أن سيرين عبد النور شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "الهيبة 3"، ‏إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن، منى واصف، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين‎.​
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيرين عبد النور تطرح كليب أغنية ليلة .. فيديو

ظهور نادر.. سيرين عبد النور تحدث جدلًا مع شقيقتها بهذا الفيديو

سيرين عبد النور تحصد 80 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرح ليلة

سيرين عبد النور تحصد 200 ألف مشاهدة بعد يوم من طرح ليلة

سيرين عبد النور تتجاوز 800 ألف مشاهدة بعد يوم من طرح ليلة

إليسا تحتفل بعيد ميلاد سيرين عبد النور

ترشيحاتنا

مفاجأة.. غرامة مالية كبيرة على أهلي جدة لهذا السبب

خلال يومين .. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

زمن الاسبور .. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق مجددا

بدون فياجرا.. مشروب لرفع القوة الجنسية للرجل

التنين يواصل غضبه في بورسعيد.. غرق نقابة المحامين وانهيار في عقار بالعرب

دعاء البرق والرعد والمطر والرياح .. 21 حقيقة عنه لا يعرفها الكثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء .. ابنة فيفى عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بدون فياجرا.. مشروب لرفع القوة الجنسية للرجل

حتى انتهاء الطقس السيئ.. مصري يتبرع بمنزل 3 أدوار لمن لا مأوى له