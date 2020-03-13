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مرأة

خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 13 مارس

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:31 ص
مواليد 13 مارس
مواليد 13 مارس
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 13 مارس، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم13 مارس، فإن ذلك يعني أنك طموح ومجتهد وانفعالي.. أنت أيضا مفرط في حساسيتك وتتأثر بشدة. كما أن لديك طبيعة محبة ولديك ثقة في فعاليتك وقدرتك على النشاط والحركة.

نصيحة: هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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