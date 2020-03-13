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محافظات

فرق وحدة حماية الأطفال والمشردين تجوب شوارع أسيوط لتقديم الرعاية والدعم النفسي.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر

 قام فريق وحدة حماية الأطفال والمشردين بمحافظة أسيوط بتمشيط شوارع مدينة أسيوط لوفير الرعاية للأطفال بلا مأوى.

وقالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن فريق الوحدة يعمل بشكل مكثف منذ أمس بمختلف مراكز المحافظة لتوفير الحماية للمشردين من الأطفال والكبار وتقديم كل الرعاية والحماية لهم واصطحابهم لدور الرعاية الاجتماعية وأيضا تقديم الدعم النفسي والصحي لهم وتقديم أنشطة للأطفال وواجبات بالسيارة المتنقلة والتي تخدم أهداف الوحدة وقدتم تقديم وجبات ساخنة ووجبات جافة وبطاطين وكمامات لهم.

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وأضافت الخياط أن فريق عمل الإغاثة قام بتفقد المستشفيات التي بها حالات حوادث إثر العواصف التي تعرضت لها البلاد وتم تفقد عدد ٦ حالات بمستشفي الجامعة وتقديم المساعدات العاجلة لأسرهم

فرق وحدة حماية الأطفال والمشردين تجوب شوارع أسيوط لتقديم الرعاية والدعم النفسي.. صور
فرق وحدة حماية الأطفال والمشردين تجوب شوارع أسيوط لتقديم الرعاية والدعم النفسي.. صور
فرق وحدة حماية الأطفال والمشردين تجوب شوارع أسيوط لتقديم الرعاية والدعم النفسي.. صور
فرق وحدة حماية الأطفال والمشردين تجوب شوارع أسيوط لتقديم الرعاية والدعم النفسي.. صور
فرق وحدة حماية الأطفال والمشردين تجوب شوارع أسيوط لتقديم الرعاية والدعم النفسي.. صور
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