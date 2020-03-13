بسبب الأمطار الغزيرة.. خلو الشوارع من المارة بالدقهلية



فيما تراكمت مياه الأمطار في المناطق المنخفضة من الشوارع، وامتلأت الشوارع الرئيسية بالمياه.



وخلت الشوارع من المارة بسبب سوء حاله الطقس وغزارة الأمطار وأغلق الباعة محالهم وأصبحت الشوارع خالية.



وامتتع صيادو بحيرة المنزلة عن الصيد والخروج تخوفا من الأخطار المعرضون لها بسبب الأمطار.



ورفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى في المراكز والمدن والأحياء لسحب تجمعات المياه من الشوارع.



وجددت رئاسات المراكز تحذيراتها للمواطنين بعدم لمس أعمدة الإنارة بالشوارع، وقت هطول الأمطار حفاظا على حياتهم خوفا من حدوث أي ماس كهربائي بها وتعرضهم للاخطار.





واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على مدن وقرى الدقهلية بشكل مستمر مما أدى لانقطاع الكهرباء والمياه فى عدد منها.