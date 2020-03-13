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حوادث

الحماية المدنية: السيطرة على 3 حرائق بالقاهرة بسبب ماس كهربائي نتيجة الأمطار

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:24 ص
السيطرة على 3 حرائق
السيطرة على 3 حرائق
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محمد صبرى
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على ٣ حرائق، نشب  الأول إثر انفجار كابل كهربائي في مستشفى الزهراء بميدان عبد الخالق صابر بجوار مترو زهراء مصر القديمة .



أما الحريق الثاني فنشب فى غرفة كهرباء بحى المعادى ، والحريق الثالث، التهم غرفة كهرباء بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة ٣ بلاغات بنشوب ٣ حرائق فى كابلات كهرباء وغرفة كهرباء فى أماكن متفرقة .

على الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى أماكن الحرائق ، ونجحت القوات فى محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد للمنشأت المجاورة ، دون إصابات، ونبين ان ماس كهربائى السبب نتيجة تساقط الأمطار بشكل كثيف .

تم تحرير المحاضر اللازمه ، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق .

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