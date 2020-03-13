الحماية المدنية: السيطرة على 3 حرائق بالقاهرة بسبب ماس كهربائي نتيجة الأمطار

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على ٣ حرائق، نشب الأول إثر انفجار كابل كهربائي في مستشفى الزهراء بميدان عبد الخالق صابر بجوار مترو زهراء مصر القديمة .













أما الحريق الثاني فنشب فى غرفة كهرباء بحى المعادى ، والحريق الثالث، التهم غرفة كهرباء بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة .





تلقت عمليات إطفاء القاهرة ٣ بلاغات بنشوب ٣ حرائق فى كابلات كهرباء وغرفة كهرباء فى أماكن متفرقة .





الأمطار بشكل كثيف . على الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى أماكن الحرائق ، ونجحت القوات فى محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد للمنشأت المجاورة ، دون إصابات، ونبين ان ماس كهربائى السبب نتيجة تساقطبشكل كثيف .





تم تحرير المحاضر اللازمه ، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق .



