AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بتعليق الدراسة وإتاحة تحليل كورونا بالمجان

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:47 ص
أطفال في فصل دراسي
أطفال في فصل دراسي
Advertisements
أحمد أيمن

تقدم النائب محمد عبدالغني، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن فيروس كورونا COVID-19.


وتساءل عبدالغني قائلا: "في ظل اتخاذ الحكومة قرارا بتعليق الأنشطة والفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين، ما هي استراتيجية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيال العملية التعليمية خاصة وأنها من الأماكن التي تُعد تجمعًا كبيرًا للمواطنين؟


وطالب النائب، بسرعة اتخاذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتعليق الدراسة لفترة لحين اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك كخطوة أولى، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لإجراء فحوصات للطلبة بصورة مدعمة ومجانية لغير القادرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل بدء الدراسة بـ الترم الثاني في المدارس والجامعات.. حقيقة أم شائعة

حقيقة تأجيل الدراسة 2020 في المدارس والجامعات خوفا من فيروس كورونا

أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة عن فيروس كورونا.. تفاصيل

كورونا يهدد المدارس والجامعات.. كيف ستحمي الدولة الطلاب من الفيروس القاتل؟

بسبب كورونا .. رئيس الوزراء : تعليق الفعاليات التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين

بعد ظهور كورونا في مصر .. تعليمات رسمية بتطهير المدارس بالماء والكلور (مستند)

ترشيحاتنا

رايق والناس غرقانة.. محمد رمضان يتحدى الأمطار ويقود سيارته متخفي بقناع .. فيديو

حتى انتهاء الطقس السيئ.. مصري يتبرع بمنزل 3 أدوار لمن لا مأوى له

بعد إصابته بالكورونا .. توم هانكس يوجه رسالة مؤثرة من الحجر الصحي

زمن الاسبور .. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق مجددا

العاملون بالدليفري يوجهون رسالة للسيدات.. فيديو

أخبار الرياضة..حقيقة توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك..الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة نجم تشيلسي بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور

بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة