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رياضة

مواجهات حاسمة.. تعرف على مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
تنطلق بدءا من اليوم الجمعة الموافق ١٣ مارس 2020، مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإماراتي.

وتقام اليوم ثلاث مباريات من هذه الجولة وهم حتا ضد الوصل، وعجمان ضد شباب الاهلي، والنصر ضد خورفكان.

المباراة الاولى: يستضيف فريق حتا نظيره الوصل فى تمام الساعه الرابعه الا ربع من مساء اليوم على ملعب آل مكتوم، ويدخل الوصل صاحب المركز الثامن اللقاء بحوزته سته وعشرون نقطه، بينما يدخل فريق حتا اللقاء بجعبته ثلاثه عشر نقطة فى المركز الثالث عشر اى قبل الاخير.

والمباراة الثانية: ستقام فى نفس موعد اللقاء الأول حيث يستضيف فريق عجمان نظيره شباب الأهلى على ملعب الشيخ راشد بن سعيد، ويدخل فريق الشباب المباراة صاحب المركز الاول برصيد اربعون نقطة، بينما يدخل عجمان المواجهه فى المركز العاشر برصيد ثمانية عشر نقطة.

وفى المباراة الثالثة والاخيرة  يقام مواجهه مرتقبه بين فريق النصر وخورفكان فى تمام الساعه السادسة والنصف مساء حيث يستضيف اللقاء ملعب آل مكتوم، ويدخل النصر اللقاء فى المركز السابع برصيد ثمانية وعشرون نقطة، بينما يخوض خورفكان اللقاء بحوزتة خمسة عشر نقطة فى المركز الثاني عشر.
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