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أخبار العالم

كورونا يضرب أعلى جبل في العالم..تفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:49 ص
كورونا يضرب أعلى
كورونا يضرب أعلى جبل في العالم
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سمر صالح
كشفت وسائل الإعلام الصينية أن السلطات تدرس منع السياح والمغامرين من الوصول إلى قمة جبل "إيفرست" خلال الربيع المقبل، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت تقارير صينية أن حركة السياح تنشط في جبل "كومولانجما" المعروف أيضا باسم "إيفرست"، الواقع بين إقليم التبت الصيني ونيبال، في ربيع كل عام، حيث تتحسن حالة الطقس.

موضحة أن  موسم ربيع 2020 سيكون مختلفا بالنسبة لأعلى جبل في العالم، البالغ ارتفاعه 8848 مترا، حيث لن تسمح سلطات إقليم التبت بتسلقه.

ورغم تراجع أعداد ضحايا "كورونا" في الصين، تخشى السلطات تجمع السياح من جنسيات مختلفة في المنطقة الجبلية، مما قد يعزز فرص انتشار المرض.

وسجلت الصين الجمعة 8 إصابات جديدة فقط بفيروس "كورونا" المستجد، وهو أدنى رقم في البلاد منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلقة بالإصابات في منتصف يناير.

ومن بين حالات الإصابات الجديدة تم تسجيل 5 حالات في مدينة ووهان (وسط)، حيث كان الفيروس ظهر في أواخر العام 2019.

أما الحالات الثلاث الأخرى، فسجلت اثنتان منها في شنغهاي وواحدة في بكين، وقد تسبب بها أشخاص وافدون من الخارج لم تحدد جنسياتهم.

ولدى الصين الآن ما مجموعه 88 حالة "مستوردة" من دول أخرى، وهو ما يمثل تحديا جديدا للسلطات الصحية.

كما أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن 7 وفيات أخرى في البلاد من جراء الفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 3176 في البر الصيني الرئيسي.

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