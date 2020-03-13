AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد وضوح الرؤية.. انتظام الحركة المرورية على طريق سفاجا باتجاه الغردقة

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:55 ص
فتح طريق سفاجا باتجاه
فتح طريق سفاجا باتجاه الغردقة
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على طريق سفاجا باتجاه الغردقة، وذلك بعد تحسن حالة الطقس والرؤية.

وناشدت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخلية وجهت الى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

ورفعت إدارات  المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة قمامة على دائري الجيزة.. وإجراءات مرورية لمواجهة الطقس السيئ

بعد إغلاقه 4 ساعات.. الداخلية: عودة الحركة المرورية على طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد تحسن الطقس.. الداخلية: عودة حركة المرور على طريق رأس غارب باتجاه المنيا

بعد تحسن الطقس.. المرور: انتظام حركة السيارات على طريق الزعفرانة باتجاه بني سويف

بعد وضوح الرؤية.. الداخلية: انتظام الحركة المرورية على طريق القصير

ترشيحاتنا

41 ألف إسرائيلي فى العزل.. كورونا يقلب تل أبيب ونتنياهو يدعو لتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة

التنين يواصل غضبه في بورسعيد.. غرق نقابة المحامين وانهيار في عقار بالعرب

الأرصاد تكشف ماذا سيحدث في مصر اليوم.. اعرف حالة الطقس بالجمهورية

بعد فشلنا في علاج كورونا لن نهاجم إيران.. تصريح مثير لـ محلل إسرائيلي

رئيس الأرصاد الأسبق يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم

رايق والناس غرقانة.. محمد رمضان يتحدى الأمطار ويقود سيارته متخفي بقناع .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور

بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة