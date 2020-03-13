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منوعات

العاملون بالدليفري يوجهون رسالة للسيدات.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أمطار كثيفة وبرق ورعد أخلت الشوارع  الناس إلا من بعض المارة، والعاملون في خدمة توصيل الطلبات للمنازل، الأمر الذي جعلهم يوجهون رسالة إلى الناس في منازلهم.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ  شخصين يبدو عليهم أنهم من العاملين  في خدمة توصيل الطلبات للمنازل، وهم يوجهون رسالة إلى الناس بالتوقف عن طلب وجبات جاهزة من محلات الطعام.

وظهر في مقطع الفيديو شابان يرتديان سترات صفراء بلاستيكية على دراجة نارية وهم يسيرون على طريق تغرقه الأمطار، قال أحدهما:" يا جدعان بعد إذنكم محدش يطلب دليفري، الناس دي شقيانه وطالع عينيها".

فيما تدخل الشخص الآخر موجهًا حديثه للسيدات:" قومي يا اختي منك له حمري طبق مكرونة، وطبق سلطة الراجل مش هيقول حاجة، أعملي شوية عدس في البرد ده". 

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