بوصول 4 رحلات سياحية.. محافظ الأقصر يعلن انتظام الملاحة الجوية بالمطار الدولي

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، انتظام أعمال الملاحة الجوية بمطار الأقصر الدولى منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة حيث انتظمت حركة الطائرات الدولية والمحلية من وإلى الأقصر.
ونوه محافظ الأقصر،إلى أن مطار الأقصر استقبل 4 رحلات على متنها سياح من مختلف الجنسيات وكذلك غادرت هذه الرحلات وعلى متنها ركاب من مختلف الجنسيات أيضا الى مطار القاهرة .
وأشار محافظ الأقصر إلى تحسن الأحوال الجوية على مستوى محافظة الأقصر ووضوح الرؤية بشكل اكبر عما كانت عليه الأوضاع أمس الخميس ، مناشدا المواطنين الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة فيما يتعلق بالالتزام بقواعد المرور و الالتزام بتحذيرات شركة الكهرباء .