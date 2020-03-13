بوصول 4 رحلات سياحية.. محافظ الأقصر يعلن انتظام الملاحة الجوية بالمطار الدولي

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، انتظام أعمال الملاحة الجوية بمطار الأقصر الدولى منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة حيث انتظمت حركة الطائرات الدولية والمحلية من وإلى الأقصر.





ونوه محافظ الأقصر،إلى أن مطار الأقصر استقبل 4 رحلات على متنها سياح من مختلف الجنسيات وكذلك غادرت هذه الرحلات وعلى متنها ركاب من مختلف الجنسيات أيضا الى مطار القاهرة .



