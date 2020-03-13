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أخبار العالم

هبوط طائرة عسكرية أمريكية.. ماذا يجري في مطار رمون الإسرائيلي؟

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:22 ص
ماذا يجري في مطار
ماذا يجري في مطار رمون الإسرائيلي؟
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سمر صالح
هبطت طائرة تقل معدات عسكرية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى في مطار "رمون" القريب من مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

ووفقا لموقع إسرائيل ديفنس فإن الحديث يدور عن أول طائرة تهبط في المطار منذ بنائه، حيث أشرف كل من وزارة الجيش وسلطة المطارات والجيش الإسرائيلي على تجهيز البنى التحتية في المطار من أجل هبوط الطائرة.
 
وأوضحت وزارة الجيش بأنها عملت على مدار الأشهر الأخيرة على تجهيز المطار من الناحية العملياتية واللوجستية لكي يكون جاهزا لاستيعاب المساعدات الجوية الدولية في ساعات الطوارئ، حيث جاءت هذه التجهيزات بالأساس في إطار الإعداد للمناورة المشتركة بين إسرائيل وأمريكا Juniper Cobra والتي تم الغاؤها بسبب فيروس الكورونا.
 
يشار إلى أن مطار رمون منذ افتتاحه في شهر مارس 2019 وهو يعمل كمطار بديل عن مطار بن جوريون لهبوط طائرات المسافرين في الروتين والطوارئ.

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