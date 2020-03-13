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أخبار البلد

هل يتم إجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف من وحدات المرور.. الحكومة ترد

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:57 ص
شنطة اسعاف
شنطة اسعاف
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محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما زعمت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف من وحدات المرور كشرط لتجديد رخصة السيارة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف أو أى اصناف أخرى من وحدات المرور، مُوضحةً أنه وفقًا لقانون المرور فإن المواطن له حرية الاختيار في شراء شنطة الإسعاف أو أى مستلزمات أخرى من أى مكان تجارى، بشرط أن تكون معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة والجهات المختصة فنيًا فى هذا الشأن منعًا للاحتكار.
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