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أخبار البلد

عمرو أديب: اجمدوا يا جماعة كلها ٢٤ ساعة وتعدي

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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منار نور
وجه الإعلامي عمرو اديب  رسالة للمواطنين بسبب حالة الطقس التي تمر بها البلاد. 

وغرد " عمرو أديب " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "  اجمدوا يا جماعه كلها ٢٤ ساعه وتعدي وأرجوكم محدش ينزل خالص لأي سبب . احنا بنواجه ظاهرة طبيعيه مش بتاعة بلدنا ولا منطقتنا . احنا في طوارئ بجد حاولوا بس تاخدوا بالكوا من بعضكوا وأهم حاجة أهلنا الكبار وأطفالنا الصغار . يوم وحيعدي وتحيه لكل مواطن استحمل اليومين دول قولوا يا رب ". 

وتشهد الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، استمرار حالة الطقس السيئ علي البلاد، حيث يستمر سقوط الأمطار الغزيرة على جميع الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح والعواصف المحملة بالأتربة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتكون حالة الطقس على القاهرة الكبري والوجه البحري، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

ويكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية للبلاد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول، مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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