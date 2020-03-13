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رياضة

فرجانى ساسي يقود وسط الزمالك أمام المصري البورسعيدي

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:17 ص
ساسى وجنش
ساسى وجنش
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منتصر الرفاعى
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على الدفع بالدولي التونسي فرجانى ساسى فى وسط الفريق أمام المصري البورسعيدي .

وعاد فرجانى ساسى إلى القاهرة عقب حصوله على إجازة لمدة 48 ساعة قضاها برفقة عائلته بتونس بعد انتهاء لقاء الزمالك والترجى بإستاد رادس فى اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقاد ساسى الزمالك للتأهل الى دور نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى حامل اللقب بمجموع المباراتين 3-2 .

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، للتدريبات بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدى فى الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز .

 

ويدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون إقامة التدريبات فى الصالة المغطاة للنادى حال استمرار هطول الأمطار بغزارة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة .

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات أمس بقرار من الفرنسى كارتيرون لسوء الأحوال الجوية خاصة بعد تأجيل مباراته التى كان مقررا لها نفس اليوم أمام الإتحاد السكندري بإستاد المكس فى الجولة الثامنة عشر للدورى .

وتصاعدت مطالب من الأندية بتأجيل مباريات السبت والأحد خاصة أن الفرق لم تستطع أداء تدريباتها التحضيرية بالشكل المطلوب نظرا لسوء الأحوال الجوية فى مصر .

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على المصري لمواصلة مسيرة الانتصارات التى بدأها فى فبراير الماضى على حساب الحرس والاسماعيلى  فى الدورى ثم التتويج بلقبى السوبر الأفريقى على حساب النادي الترجى التونسى بالدوحة  والمصري على حساب النادي الأهلى بالإمارات العربية المتحدة والتأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى أيضا حامل لقب البطولة فى النسختين الأخيرتين .


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